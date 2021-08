Anna Tatangelo insieme al rapper e Gigi D'Alessio di nuovo papà

L'estate 2021 offre nuovi inizi per l'ex coppia più chiacchierata nel gossip. Il settimanale Chi, nel numero in edicola di mercoledì 4 agosto, lancia le due novità più estive: il nuovo travolgente amore di Anna Tatangelo con il rapper Livio Cori e il quinto figlio sulla via di Gigi D'Alessio.

I paparazzi di Alfonso Signorini hanno immortalato le curve generose della nuova fidanzata del cantante, Denise Rosy Esposito, che secondo indiscrezioni dovrebbe partorire in autunno. Nelle scorse settimane Gigi D'Alessio aveva presentato ufficialmente la nuova coppia, 28 anni, conosciuta subito dopo la fine della relazione con la Tatangelo. L'artista aveva scelto la riservatezza per la sua nuova conoscenza, ma dopo alcuni video postati sui social, D'Alessio è venuto alla luce. Nemmeno il momento di essere vista mano nella mano ad un evento, arriva la notizia: Denise sarebbe in attesa di un bambino dal cantante.

La coppia è stata fotografata in barca e la mano di Gigi D'Alessio sul ventre pronunciato di Esposito ha sollevato alcune domande. Se la notizia fosse confermata, si tratterebbe del quinto figlio del cantautore, che ha avuto tre dalla prima moglie, Carmela Barbato, e uno da Anna Tatangelo.

Ma mentre Gigi D'Alessio si prepara ad allargare la famiglia, Anna Tatangelo è venuta alla luce con il suo nuovo compagno. La cantante di Sora aveva cercato di tenere nascosta la sua relazione con il rapper Livio Cori, ma i paparazzi di Chi hanno sorpreso l'artista in riva al mare con il suo fidanzato. La coppia è stata travolta dalla passione in spiaggia tra baci, carezze ed effusioni. Il tutto ripreso dagli obiettivi indiscreti dei fotografi, che da tempo seguono Tatangelo e il rapper per immortalare il rapporto. "Innamorati è una parola grossa, diciamo che sono molto felice", ha detto la cantante durante l'ultima intervista a Mara Venier a Domenica In parlando della sua vita sentimentale. Il nome del suo nuovo amore non era ancora stato ufficializzato, anche se Livio Cori, cantante napoletano di 31 anni, sembra essersi fatto strada nel cuore di Anna da diversi mesi. Insieme i due artisti hanno collaborato musicalmente all'inizio del 2021 e sembra che la scintilla si sia accesa in studio di registrazione.

