Gigi D'Alessio contro Anna Pettinelli ad Amici 25 scintille in diretta

Gigi D’Alessio punge Anna Pettinelli durante il Serale di Amici 25 per un giudizio su una performance, accendendo subito lo scontro in studio con una frase diretta che sorprende pubblico e colleghi.

La prima serata del Serale di Amici 25, trasmessa sabato 21 marzo, parte subito con toni accesi. Tra i giudici spicca l’esordio di Gigi D’Alessio, che si inserisce nel programma con decisione e senza timori, entrando rapidamente in contrasto con Anna Pettinelli.

Il confronto nasce già nella manche iniziale. Da un lato il team di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini propone Lorenzo e Michele, impegnati in una versione curata di Don’t Let the Sun Go Down on Me, arricchita da pianoforte e violoncello suonati dal vivo. Dall’altro, la squadra guidata da Pettinelli ed Emanuel Lo risponde con Alessio, protagonista di una coreografia energica sulle note di Gangnam Style.

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Il giudizio finale premia l’esibizione dei cantanti, ma è il commento di D’Alessio a far salire la tensione. Il cantautore elogia precisione e intonazione di Lorenzo, trovando però il dissenso immediato della Pettinelli, che contesta la valutazione.

Il botta e risposta si accende in pochi istanti. D’Alessio replica con fermezza, difendendo il proprio punto di vista e rivendicando la sua esperienza: «Tu i dischi li metti, io invece li faccio». Una frase che in studio provoca reazioni contrastanti tra applausi e sorpresa.

Al di là dello scontro tra giudici, la puntata mette in evidenza un livello tecnico elevato. Tra esibizioni vocali intense e performance coreografiche spettacolari, il Serale conferma il suo ruolo centrale per i giovani artisti, con professori e giuria pronti a incidere sul percorso dei concorrenti.