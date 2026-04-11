Senzatetto costruisce mini case a Los Angeles e le vende per aiutare chi vive in strada

Osvaldo Medrano costruisce mini case a Los Angeles per uscire dalla strada e aiutare altri senzatetto a vivere meglio. Con materiali recuperati realizza rifugi venduti a basso costo, offrendo un’alternativa concreta alle tende di fortuna.

Osvaldo Medrano, senza fissa dimora a Los Angeles, ha trasformato la propria condizione in un’attività concreta. Dopo aver costruito per sé una piccola abitazione con legno e lamiere recuperate, ha iniziato a replicare il progetto per altri nella stessa situazione, vendendo ogni struttura a circa 150 dollari.

La sua casa, realizzata con materiali trovati per strada, è organizzata come un vero alloggio: uno spazio per dormire, un’area per lavarsi e perfino un piccolo giardino. Medrano cura l’ordine e la pulizia, mantenendo abitudini simili a quelle che aveva quando viveva in un appartamento.

Leggi anche: Incendio a Los Angeles: le star fuggono dalle fiamme, oltre 30.000 evacuati

Per l’acqua e l’elettricità si appoggia alla disponibilità di alcuni commercianti della zona, che gli consentono di utilizzare le loro utenze. L’acqua viene trasportata a mano da un rubinetto distante pochi isolati, mentre per il resto continua a lavorare come addetto alle pulizie nei magazzini.

L’idea di costruire mini case per altri senzatetto è nata quasi per caso. Alcuni passanti, vedendo le strutture in costruzione, gli hanno chiesto di realizzarne una identica. In un’occasione, un uomo gli ha lasciato un anticipo di 100 dollari per assicurarsi una delle sue creazioni.

Finora Medrano ha costruito e venduto sei abitazioni, due delle quali si trovano in Stanford Street. Le sue strutture rappresentano una soluzione alternativa per chi rifiuta i rifugi tradizionali, spesso regolati da norme rigide. Con queste mini case, spiega, chi vive in strada può almeno abbandonare tende e ripari improvvisati fatti di plastica e rifiuti.