Voli low cost per Maldive e Asia, prezzi in picchiata per la crisi e offerte limitate

I voli verso Maldive e Seychelles crollano per la crisi in Medio Oriente e la domanda debole, con biglietti anche sotto i 200 euro. Le compagnie riducono le tariffe per riempire gli aerei e spingere le prenotazioni nei prossimi mesi.

Le tensioni in Medio Oriente stanno incidendo sul mercato dei viaggi internazionali, con effetti diretti sulle tariffe aeree. Secondo l’analisi di Assoutenti, la riduzione delle prenotazioni verso alcune destinazioni ha spinto le compagnie a rivedere i prezzi al ribasso per evitare voli semivuoti.

Il confronto tra le tariffe di inizio marzo e quelle attuali per i viaggi di agosto mostra cali significativi. Un volo da Milano alle Maldive, con partenza il 9 agosto e ritorno il 16, è passato da circa 1.470 euro a poco più di 1.050 euro, con una diminuzione del 28%. Anche la tratta Roma-Capo Verde registra un ribasso del 23%, mentre i collegamenti verso Sharm el-Sheikh, Zanzibar e Seychelles segnano riduzioni intorno al 18%.

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Le offerte più aggressive si concentrano però sui mesi di maggio e giugno, quando la domanda resta contenuta. È possibile acquistare un biglietto di sola andata da Roma verso le Seychelles a 197 euro, mentre per le Maldive si parte da circa 250 euro. Tariffe contenute anche per altre mete asiatiche, con voli per Hong Kong da 278 euro e per la Malesia da 286 euro.

Restano competitivi anche i collegamenti verso il Sud-Est asiatico. Si può volare in Thailandia con circa 290 euro, mentre per il Vietnam il costo si aggira sui 325 euro. Per raggiungere Giappone o Filippine bastano poco più di 370 euro, cifre che in alcuni casi risultano inferiori ai prezzi registrati durante le recenti festività pasquali per voli nazionali verso Sicilia e Sardegna.

Le compagnie del Golfo, tra le più esposte su queste rotte, stanno puntando su promozioni mirate per stimolare le prenotazioni e limitare le perdite. Tuttavia, lo scenario potrebbe cambiare rapidamente: l’aumento del costo del carburante rischia di far salire i prezzi su tratte più vicine e molto richieste in estate, come Grecia e Spagna.

Chi sta pianificando le vacanze estive deve quindi monitorare con attenzione l’andamento delle tariffe. Le opportunità non mancano, ma gli equilibri del mercato restano instabili e soggetti a variazioni rapide.