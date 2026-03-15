Milly Carlucci invita Francesca Fialdini nel cast di Canzonissima su Rai1

Milly Carlucci invita Francesca Fialdini a partecipare a Canzonissima durante un videomessaggio trasmesso a Da noi... a ruota libera. L’annuncio arriva pochi giorni prima del debutto del nuovo show del sabato sera su Rai1.

Durante la puntata di Da noi... a ruota libera, Francesca Fialdini ha ricevuto una sorpresa inattesa. In collegamento video è apparsa Milly Carlucci, pronta ad anticipare alcune novità sul nuovo programma del sabato sera di Rai1, Canzonissima, che partirà nei prossimi giorni.

La conduttrice ha spiegato che lo show riunirà un gruppo di interpreti chiamati a esibirsi con grandi brani della tradizione musicale italiana. Ogni serata porterà alla scelta della “Canzonissima di puntata”, decisa insieme a una squadra di ospiti chiamati a commentare e votare le performance.

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Tra i nomi già annunciati da Milly Carlucci figurano Pierluigi Pardo, Riccardo Rossi, Claudio Cecchetto e Simona Izzo. Ma la sorpresa è arrivata subito dopo, quando la conduttrice si è rivolta direttamente a Fialdini con una proposta in diretta.

«Tra i magnifici sette che ci aiuteranno a scegliere la Canzonissima della serata vorrei che ci fossi anche tu», ha detto Carlucci nel videomessaggio. La risposta della padrona di casa è arrivata senza esitazioni: «Ma certo!», tra l’applauso del pubblico presente in studio.

Per Francesca Fialdini si tratta di un nuovo passo nel rapporto professionale con Milly Carlucci. Fu proprio la conduttrice del sabato sera a volerla nel cast dell’ultima edizione di Ballando con le stelle, esperienza che portò la giornalista e presentatrice a ottenere ottimi risultati sulla pista del programma.

Con l’invito a partecipare a Canzonissima, Fialdini potrebbe quindi tornare accanto alla conduttrice in un altro progetto televisivo di Rai1, questa volta nel ruolo di uno dei sette protagonisti chiamati a valutare le esibizioni dello spettacolo musicale.