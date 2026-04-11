Selvaggia Lucarelli sorprende al Grande Fratello Vip con una frangetta bionda e svela il trucco

Selvaggia Lucarelli cambia look al Grande Fratello Vip per ironizzare su Alessandra Mussolini. In diretta sfoggia una frangetta bionda che divide il pubblico, ma dietro la scelta c’è un dettaglio svelato solo a fine puntata.

Durante la puntata del Grande Fratello Vip andata in onda venerdì sera, Selvaggia Lucarelli ha attirato l’attenzione non solo per i suoi interventi, ma anche per un cambio di look inaspettato. Dopo i primi outfit, l’opinionista si è presentata con una frangetta bionda che ha subito fatto discutere il pubblico.

Il dettaglio non è passato inosservato e sui social sono arrivati commenti di ogni tipo. C’è chi ha ironizzato sull’effetto del taglio, giudicato poco riuscito, e chi ha colto una somiglianza con Alessandra Mussolini, ipotizzando una scelta voluta per richiamarne l’immagine.

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Le reazioni online si sono moltiplicate in pochi minuti, tra battute e osservazioni sul cambiamento improvviso. Alcuni spettatori hanno visto nel look un riferimento diretto alla presenza di Mussolini in studio, interpretando la frangetta come una sorta di imitazione.

Solo al termine della trasmissione è arrivata la spiegazione. Tornata dietro le quinte, Lucarelli ha mostrato attraverso un video il momento in cui rimuoveva la frangia, rivelando che si trattava di un accessorio applicato dal suo hair stylist.

L’opinionista ha chiarito il senso della scelta con una battuta, spiegando di aver voluto creare una parodia ispirata alla Mussolini. Tolta la frangia, ha commentato con ironia la fine di quel momento, sottolineando il carattere volutamente giocoso della trasformazione.