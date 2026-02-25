Grande Fratello Vip riparte il 17 marzo con Ilary Blasi e Selvaggia Lucarelli

Il Grande Fratello Vip riparte il 17 marzo con Ilary Blasi alla conduzione dopo la decisione di Mediaset di confermare il reality. Accanto a lei Cesara Buonamici e la novità Selvaggia Lucarelli, mentre sul cast restano solo indiscrezioni.

Il Grande Fratello Vip tornerà in onda martedì 17 marzo in prima serata su Canale 5. Dopo settimane complicate e il rischio di uno stop, Mediaset ha scelto di proseguire puntando su una formula rinnovata.

Alla guida del programma ci sarà di nuovo Ilary Blasi, che rientra dopo otto anni dall’ultima esperienza nel reality. La conduttrice riprende così un ruolo centrale nel palinsesto, mentre nella sua vita privata si prepara a nuove nozze con Bastian Muller.

Confermata nel ruolo di opinionista Cesara Buonamici, già presente nelle ultime edizioni. Accanto a lei arriva una novità: Selvaggia Lucarelli, chiamata a commentare dinamiche e protagonisti del programma.

Sul fronte concorrenti, per ora non ci sono annunci ufficiali. Circolano però diversi nomi tra le possibili partecipazioni: Alessandra Mussolini, Adriana Volpe, Antonella Elia, Paola Caruso, Francesca Manzini, Barbara Prezia e Marco Berry.