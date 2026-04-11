Amici 25 11 aprile, ospiti e anticipazioni della quarta puntata del serale

Stasera 11 aprile torna Amici 25 con la quarta puntata del serale e nuovi ospiti, tra sfide decisive e performance che mettono alla prova gli allievi ancora in gara.

Sabato 11 aprile va in onda una nuova puntata del serale di Amici, il talent ideato e condotto da Maria De Filippi. La gara entra nel vivo con gli allievi rimasti che si sfidano per proseguire il percorso verso la finale.

Nella squadra guidata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi restano cinque concorrenti: i cantanti Caterina, Elena e Riccardo, affiancati dai ballerini Emiliano e Nicola. Il team di Anna Pettinelli ed Emanuel Lo schiera invece tre elementi, il cantante Gard e i ballerini Alessio e Kiara.

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Il terzo gruppo, seguito da Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, è composto dai cantanti Angie e Lorenzo e dal ballerino Alex. Le esibizioni saranno valutate da una giuria composta da Gigi D’Alessio, Amadeus, Elena D’Amario e Cristiano Malgioglio.

Durante la serata torna anche Alessandro Cattelan con il gioco “Password”, che vedrà sfidarsi Orietta Berti e l’attore Pierpaolo Spollon. Spazio anche alla comicità con la presenza di Vincenzo Comunale.

Momento musicale affidato al superospite J-Ax, che presenterà sul palco il brano “Italia Starter Pack”, già portato al Festival di Sanremo.