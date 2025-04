Amici 24: anticipazioni e ospiti della quarta puntata del Serale del 12 aprile 2025

Sabato 12 aprile 2025, in prima serata su Canale 5, va in onda la quarta puntata del Serale di Amici 24, condotta da Maria De Filippi. In gara restano 11 allievi, suddivisi in tre squadre guidate dai professori Rudy Zerbi e Alessandra Celentano, Lorella Cuccarini ed Emanuel Lo, Anna Pettinelli e Deborah Lettieri.

La serata ospita il ritorno di Sangiovanni, ex allievo del programma, che presenta il nuovo singolo "Luci allo Xeno". In studio anche Franco126, che esegue il brano "Nottetempo" insieme a Giorgio Poi. Il duo comico PanPers, composto da Andrea Pisani e Luca Peracino, offre momenti di intrattenimento.

Sfide e ballottaggi

La puntata prevede tre manche:

Nella prima, la squadra Cuccarini-Lo affronta il team Zerbi-Celentano. A perdere è quest'ultimo, con Alessia, Chiara e Daniele al ballottaggio. Daniele è il primo eliminato provvisorio.

Nella seconda manche, le stesse squadre si sfidano nuovamente. Questa volta vincono Zerbi-Celentano, mandando al ballottaggio Francesco e Senza Cri. Senza Cri diventa la seconda eliminata provvisoria.

La terza manche vede Zerbi-Celentano contro Pettinelli-Lettieri. A perdere sono i primi, con Antonia, Chiamamifaro e Jacopo Sol al ballottaggio. Chiamamifaro è la terza eliminata provvisoria.

Nel ballottaggio finale, Daniele viene salvato. La decisione sull'eliminazione tra Senza Cri e Chiamamifaro sarà comunicata in casetta e resa nota durante la trasmissione.

In questa puntata, i professori si esibiscono con i giudici: Anna Pettinelli con Cristiano Malgioglio, Rudy Zerbi con Elena D’Amario e Lorella Cuccarini con Amadeus. La performance di Cuccarini e Amadeus risulta vincente.

Il Serale di Amici 24 è trasmesso su Canale 5 alle 21:30 e disponibile in streaming su Mediaset Infinity.

