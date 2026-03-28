Amici 25, Zendaya e Robert Pattinson ospiti della seconda puntata del serale

Zendaya e Robert Pattinson arrivano ad Amici per promuovere un nuovo film e attirare pubblico, mentre 14 concorrenti si sfidano nella seconda puntata del serale con tre squadre e una giuria rinnovata.

La seconda serata del serale di Amici va in onda sabato 28 marzo in prima serata su Canale 5, con Maria De Filippi alla conduzione. Al centro dello spettacolo restano i 14 allievi ancora in gara, impegnati tra esibizioni di canto e ballo per conquistare l’accesso alle fasi finali.

I concorrenti sono divisi in tre squadre. Da una parte il team guidato da Anna Pettinelli ed Emanuel Lo, con Gard e Valentina per il canto e Alessio e Kiara per il ballo. Dall’altra la formazione capitanata da Alessandra Celentano e Rudy Zerbi, che schiera Caterina, Elena, Plasma e Riccardo come cantanti, insieme ai ballerini Emiliano e Nicola. Completa la sfida il gruppo di Lorella Cuccarini e Veronica Peparini, con Angie e Lorenzo nel canto e Alex e Simone nella danza.

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A giudicare le performance c’è una giuria composta da Gigi D’Alessio, Elena D’Amario e Amadeus, affiancati per l’occasione da Cristiano Malgioglio come giudice speciale. In studio anche Alessandro Cattelan.

Tra gli ospiti più attesi della serata spiccano Zendaya e Robert Pattinson, presenti per presentare il loro nuovo film “The Drama – Un segreto è per sempre”. Sul palco arrivano anche Belén Rodriguez e Luca Argentero.

Spazio alla musica con i The Kolors, vincitori dell’edizione 2015 del talent, che portano il nuovo brano “Rolling Stones”. La parte comica è invece affidata a Francesco Cicchella, chiamato a movimentare la serata con i suoi interventi.