Vicenza - scomparsa ereditiera Ana Maria Henao: secondo giorno di ricerca nei boschi

Attualità - Secondo giorno di ricerche di Ana Maria Henao nei boschi accanto alla vecchia strada del Costo a Cogollo del Cengio, in provincia di Vicenza. Gli inquirenti oggi hanno deciso di ampliare il raggio delle ricerche rispetto a ieri, ma sempre partendo dalla strada laterale che si stacca all’altezza del terzo tornante. La strada rimane chiusa al traffico per ordinanza sindacale. Alle ricerche, condotte dalla squadra mobile di Vicenza, partecipano uomini della scientifica e i vigili del fuoco con le squadre cinofile e i cani molecolari. Presenti anche due agenti della polizia spagnola. Ana Maria Henao, 40 anni, ricca ereditiera originaria della Colombia e cittadina statunitense, al momento della scomparsa, a febbraio, risiedeva a Madrid. Per l’Fbi, che a maggio ha arrestato a Miami David Knezevich, 36 anni, il marito serbo da cui la donna era già separata ma da cui era in procinto di divorziare definitivamente, ci sarebbe lui dietro la misteriosa scomparsa della donna.

L'uomo che avrebbe attraversato in auto l'Europa dalla Serbia alla Spagna, secondo l'Fbi potrebbe essersi fermato in questa zona del vicentino.