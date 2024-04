Scomparsa Ana Maria Daria Ulea a Porcia: ricerche in corso per la 16enne

La comunità di Porcia, in provincia di Pordenone, è in allarme dopo la scomparsa di Ana Maria Daria Ulea, una ragazza di 16 anni, originaria della provincia di Salerno. Ana Maria è stata vista l'ultima volta mercoledì mattina, 17 aprile 2024, quando ha lasciato la propria abitazione per recarsi a scuola e da allora non ha fatto ritorno a casa.

Le forze dell'ordine e le istituzioni locali hanno lavorato incessantemente, mantenendo un cauto ottimismo e la convinzione di poter riportare la ragazza a casa in breve tempo. Tuttavia, con il passare delle ore e l'assenza di notizie, è stato deciso di diffondere un appello pubblico per accelerare le operazioni di ricerca.

Ana Maria Daria Ulea è descritta come alta circa 1 metro e 75, con un peso di 55 chilogrammi. Ha capelli neri lisci e lunghi, occhi marroni e, al momento della scomparsa, indossava una felpa rossa, pantaloni neri e scarpe nere. La famiglia ha presentato denuncia la sera stessa della scomparsa, esprimendo preoccupazione per il mancato rientro della giovane.

Le autorità hanno invitato chiunque avesse informazioni utili o avesse visto Ana Maria a mettersi in contatto con le forze dell'ordine per fornire eventuali dettagli che possano aiutare a localizzarla.

La notizia della scomparsa di Ana Maria Daria Ulea ha suscitato grande apprensione nella comunità e sui media locali, con un'ampia diffusione dell'appello per la sua ricerca. La speranza è che la condivisione di informazioni possa contribuire a un esito positivo e al ritrovamento della ragazza.