Pietro delle Piane parla della rottura con Antonella Elia e nega tradimenti

Pietro delle Piane racconta la fine con Antonella Elia spiegando che le chat con alcune fan hanno causato la rottura. L’attore nega qualsiasi tradimento e dice di non avere relazioni da sei mesi.

Pietro delle Piane torna sulla fine della relazione con Antonella Elia e ricostruisce i motivi che hanno portato alla separazione. L’attore sostiene che tutto sia nato quando la compagna ha scoperto alcuni suoi messaggi notturni con delle fan, che gli inviavano foto e proposte di incontro.

Secondo il suo racconto, quei contatti avrebbero incrinato il rapporto, fino alla decisione di interrompere la relazione. Delle Piane ribadisce però di non aver mai avuto incontri o relazioni parallele, respingendo l’idea di un tradimento nei confronti della showgirl.

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La rottura ha avuto conseguenze anche sui progetti futuri della coppia, con le nozze già programmate che sono saltate. Nel frattempo Antonella Elia si trova nella casa del Grande Fratello, mentre lui parla pubblicamente della vicenda.

L’attore racconta di essere rimasto colpito dalle accuse ricevute e di sentirsi ferito dal fatto che lei pensi che stia sfruttando la loro storia per visibilità. Nonostante tutto, afferma di provare ancora affetto nei suoi confronti.

Infine, aggiunge un dettaglio sulla sua situazione personale dopo la separazione: da sei mesi, cioè da quando la relazione è finita, dice di non aver avuto alcun rapporto con altre donne.