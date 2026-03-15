Antonella Elia racconta la rottura con Pietro Delle Piane e il matrimonio annullato

Antonella Elia racconta la rottura con Pietro Delle Piane e spiega perché ha annullato il matrimonio. Ospite a Verissimo, la conduttrice parla della decisione presa durante i preparativi delle nozze e dei motivi che l’hanno spinta a fermarsi.

Antonella Elia è tornata a parlare della fine della relazione con Pietro Delle Piane durante un’intervista televisiva. La conduttrice ha ricordato il momento in cui ha deciso di interrompere il rapporto, proprio mentre i due stavano organizzando il matrimonio.

La scelta è arrivata durante i preparativi delle nozze. Elia ha spiegato di essersi resa conto che il passo che stava per compiere era troppo grande per lei. L’idea di avere accanto per sempre lo stesso compagno, ha raccontato, le provocava una forte inquietudine.

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Pur definendo ancora oggi Delle Piane il suo “più grande amore”, la conduttrice ha detto di non aver cambiato idea sulla decisione presa. Il progetto delle nozze, che all’inizio sembrava naturale, con il tempo si è trasformato in qualcosa di pesante e difficile da gestire.

Secondo il suo racconto, la coppia stava vivendo una relazione segnata da continui contrasti. Litigi, momenti di tensione e fasi altalenanti avrebbero reso il rapporto complicato. Per questo Elia ha parlato apertamente di una dinamica diventata tossica, che alla lunga l’ha convinta a fermarsi.

Nel corso dell’intervista la conduttrice ha anche confidato una paura personale che la accompagna da tempo: quella di restare sola. Con il passare degli anni, ha ammesso, teme di non essere più desiderata come un tempo e di aver perso alcune occasioni importanti della sua vita sentimentale.