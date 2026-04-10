Elodie in vacanza sul lago con Franceska Nuredini, scatti complici e il commento che accende il gossip

Elodie trascorre alcuni giorni sul lago con Franceska Nuredini e Diletta Leotta, tra abbracci e foto condivise sui social. A far parlare è un commento affettuoso che riaccende le voci su un legame speciale tra cantante e ballerina.

Elodie si è concessa una pausa lontano dagli impegni, scegliendo una vacanza primaverile sulle rive di un lago insieme alla ballerina Franceska Nuredini. Le immagini pubblicate sui social mostrano momenti di relax tra sole, sorrisi e gesti affettuosi che non sono passati inosservati.

Negli scatti si vedono le due molto vicine, tra carezze e abbracci mentre si godono la giornata all’aperto. Un’atmosfera intima che ha subito attirato l’attenzione dei fan, alimentando le voci su un possibile legame che andrebbe oltre l’amicizia. A rendere ancora più evidente la complicità è stato un dettaglio che ha fatto discutere.

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Sotto al post condiviso dalla cantante, Franceska ha scritto “Amore mio” accompagnando le parole con un cuore rosso. Un messaggio semplice ma che, per molti utenti, rappresenta un indizio chiaro. Nei commenti non sono mancati messaggi di entusiasmo e supporto da parte di chi segue entrambe.

Nonostante le interpretazioni, Elodie ha più volte ribadito di voler vivere i propri sentimenti senza etichette e senza dare spiegazioni pubbliche. Anche in questa occasione, nessuna delle due ha chiarito la natura del rapporto, lasciando spazio alle ipotesi.

Nel viaggio non erano sole. Tra le immagini compare anche Diletta Leotta, amica di lunga data della cantante, ritratta in momenti di relax insieme al gruppo. La presenza della conduttrice conferma una vacanza condivisa all’insegna della leggerezza e della complicità.