Elodie e Franceska Nuredini insieme nell'idromassaggio riaccendono il gossip

Elodie torna a far parlare con nuove foto insieme a Franceska Nuredini dopo un weekend condiviso e immagini in acqua che mostrano grande intimità, mentre uno scatto ironico di Tananai sorprende i fan.

Un nuovo capitolo del gossip coinvolge Elodie e Franceska Nuredini, protagoniste di alcuni scatti pubblicati sui social che mostrano una complicità evidente. Tra le immagini, una in particolare cattura l’attenzione: le due sono immerse in una vasca idromassaggio, abbracciate, in un momento intimo che ha subito fatto discutere.

La foto, condivisa senza spiegazioni, arriva dopo settimane di silenzio da parte delle dirette interessate. Nessuna dichiarazione ufficiale, ma una serie di indizi disseminati online che continuano ad alimentare le ipotesi su un legame sempre più stretto.

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Negli ultimi mesi i loro nomi sono comparsi spesso insieme: prima il viaggio in Thailandia, poi le uscite condivise e alcuni video circolati in rete che le ritraggono mentre si scambiano baci in discoteca. Elementi che hanno costruito una narrazione mai confermata apertamente.

Uno scatto inatteso cambia il tono

Accanto alle immagini più intime, spunta anche una foto completamente diversa: protagonista è Tananai, ritratto in una vasca da bagno mentre tiene in mano alcuni piatti sporchi, in una scena volutamente surreale.

Lo stesso cantautore ha commentato lo scatto con un ironico «A caso», contribuendo a rendere virale il post e a scatenare le reazioni degli utenti, sorpresi dal contrasto tra le immagini più personali e quella decisamente fuori schema.

Il mix tra momenti privati e ironia mantiene alta l’attenzione sui social, mentre resta senza risposta la domanda sul rapporto tra Elodie e Franceska Nuredini, che continua a muoversi tra indizi e silenzi.