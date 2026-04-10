Marco Conte trovato morto a Breganze, ipotesi malore o incidente

Marco Conte è stato trovato morto in un fossato a Breganze, nel Vicentino. L’ex hockeista sarebbe deceduto per annegamento dopo essere finito nella roggia mentre percorreva una strada di campagna.

Il corpo senza vita di Marco Conte è stato scoperto nella mattinata di venerdì 10 aprile in un fossato nella zona di Mirabella, nel territorio di Breganze. A fare la segnalazione è stato un operatore ecologico durante il giro di raccolta rifiuti.

L’uomo, 50 anni, si trovava in bicicletta lungo una strada secondaria quando, per cause ancora da chiarire, è finito nella roggia. I primi accertamenti indicano come probabile causa del decesso l’annegamento, ma restano diversi punti da chiarire.

Leggi anche: Jesolo: Tabaccaio Roberto Basso trovato morto, ipotesi omicidio

I carabinieri stanno ricostruendo quanto accaduto nelle ore precedenti al ritrovamento. Tra le ipotesi al vaglio c’è quella di un malore improvviso che avrebbe fatto perdere il controllo della bici, oppure l’eventualità di un urto con un veicolo lungo la carreggiata stretta.

Conte era molto conosciuto nell’ambiente sportivo locale. In passato aveva giocato a hockey su pista ed era stato tra i protagonisti del primo scudetto conquistato dal Bassano, lasciando un segno importante nella storia della squadra.

La notizia della sua morte si è diffusa rapidamente, accompagnata da numerosi messaggi di cordoglio. Tra questi anche quello dell’HRC Monza, che ha ricordato una figura legata alla storia sportiva di Breganze e ha espresso vicinanza alla moglie e ai tre figli.