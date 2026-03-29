Sanza, malore in casa e caduta nel camino acceso, 68enne trovato morto dopo giorni

Un uomo di 68 anni è morto a Sanza dopo un malore in casa che lo ha fatto cadere nel camino acceso, dove il corpo è rimasto per giorni prima del ritrovamento da parte dei soccorsi.

Il corpo senza vita di un uomo di 68 anni è stato rinvenuto nella sua abitazione nel centro storico di Sanza, in provincia di Salerno. A far scattare l’allarme sono stati alcuni vicini, preoccupati per la sua assenza prolungata e per il silenzio che durava ormai da diversi giorni.

Quando i soccorsi sono entrati nell’abitazione di via San Sebastiano, si sono trovati davanti a una scena drammatica. Il corpo, ormai carbonizzato, si trovava all’interno del camino acceso. Secondo le prime verifiche, l’uomo viveva da solo e non aveva contatti frequenti con altre persone.

Leggi anche: Uomo di 56 anni trovato morto in casa a Paliano dopo giorni di assenza

Gli accertamenti iniziali indicano che il 68enne sarebbe stato colto da un malore mentre si trovava in casa. Nella caduta, sarebbe finito nel camino senza riuscire a rialzarsi. Il decesso, stando alle prime ricostruzioni, risalirebbe a diversi giorni prima del ritrovamento.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri della Compagnia di Sapri, che stanno lavorando per chiarire con esattezza la dinamica dell’accaduto. La vittima lascia due figli, che però non vivono nel comune cilentano.