Castelfranco di Sotto, lite tra dodicenni finisce con un'aggressione a forbiciate in bagno

Una ragazza di 12 anni ha ferito una compagna con delle forbici in una scuola media di Castelfranco di Sotto dopo averla attirata in bagno durante l’ora di educazione fisica. La vittima è stata colpita al collo ma non è in pericolo.

Un episodio di violenza ha scosso una scuola media di Castelfranco di Sotto, in provincia di Pisa, dove nella mattinata di venerdì 10 aprile una studentessa di 12 anni ha aggredito una coetanea utilizzando delle forbici.

L’episodio si è verificato durante l’ora di educazione fisica. Secondo quanto ricostruito nelle prime fasi delle indagini, la ragazza avrebbe convinto la compagna a seguirla in bagno con il pretesto di mostrarle qualcosa. Una volta isolate, la situazione è degenerata rapidamente.

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Nel corso dello scontro, la giovane avrebbe colpito la coetanea al collo con le forbici. La vittima è stata soccorsa e trasportata in ospedale, dove i medici hanno accertato ferite non gravi. Le sue condizioni non destano particolare preoccupazione.

Dopo l’aggressione, l’autrice del gesto è stata accompagnata insieme ai genitori presso la caserma dei carabinieri. Gli investigatori stanno lavorando per chiarire le cause alla base della lite e ricostruire con precisione quanto accaduto all’interno della scuola.