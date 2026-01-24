Milano, lite tra minorenni in metropolitana finisce con un accoltellamento: arrestato 15enne

Una discussione tra ragazzi in metropolitana degenera in violenza: un quindicenne ferisce due coetanei con una roncola e tenta la fuga. Bloccato dai carabinieri, è stato arrestato e posto ai domiciliari.

La tensione esplosa tra alcuni ragazzi lungo la linea verde della metropolitana di Milano si è trasformata in un episodio di violenza. Un quindicenne italiano ha colpito due coetanei alle gambe utilizzando una roncola, causando ferite giudicate serie dai sanitari.

L’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile è avvenuto in piazza Bottini, nell’area del mezzanino della fermata Lambrate. Qui i militari hanno avviato immediatamente le ricerche del giovane, ricostruendo i suoi movimenti subito dopo l’aggressione.

Dopo l’attacco, il ragazzo si era liberato del giubbotto, nascondendolo nello zaino, e si era allontanato salendo su un autobus. Durante il tragitto, secondo quanto accertato, avrebbe estratto nuovamente la roncola dalla felpa, minacciando un altro passeggero prima di occultare l’arma sul mezzo.

Rintracciato poco dopo a bordo dell’autobus, il quindicenne è stato fermato senza ulteriori conseguenze. La roncola con lama di 21 centimetri è stata recuperata e posta sotto sequestro.

I due minorenni feriti sono stati soccorsi e trasportati in ospedale: uno in codice verde al Fatebenefratelli, l’altro in codice giallo alla Multimedica di Sesto San Giovanni. Entrambi hanno riportato lesioni con prognosi superiori ai 45 giorni.

Dalle indagini è emerso che la vicenda avrebbe avuto origine da una discussione iniziata alla fermata Cadorna, poi proseguita lungo il percorso fino a Lambrate, dove il confronto è degenerato nell’accoltellamento.

Il giovane arrestato è stato affidato alla madre e sottoposto agli arresti domiciliari, in attesa dell’udienza di convalida davanti all’autorità giudiziaria.