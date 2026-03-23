Fedez e Giulia Honegger, la foto social riaccende le voci sulla gravidanza

Fedez alimenta le voci su una possibile gravidanza di Giulia Honegger con una foto social. Nello scatto compare il cane Maurizio accanto al ventre della stilista, dove si nota una forma arrotondata.

Fedez torna a far parlare di sé per uno scatto condiviso su Instagram che rilancia le indiscrezioni sulla possibile gravidanza della compagna, Giulia Honegger. Da settimane circolano voci sulla dolce attesa della stilista milanese, ma finora non è arrivata alcuna conferma ufficiale.

A catturare l’attenzione è una foto pubblicata nelle Stories del rapper, in cui compare il piccolo chihuahua Maurizio, nuovo arrivato in casa. Il cucciolo è disteso sul divano tra Fedez e Giulia, con il muso appoggiato proprio all’altezza dell’addome della stilista.

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Osservando l’immagine, molti utenti hanno notato un pancino evidente sotto la maglietta aderente di Giulia. Le forme arrotondate hanno subito alimentato i commenti, rafforzando l’ipotesi che la coppia stia aspettando un bambino.

Non è chiaro se si tratti di un dettaglio casuale o di un messaggio voluto. L’assenza di dichiarazioni ufficiali lascia spazio alle interpretazioni, ma il gesto sembra in linea con lo stile più riservato scelto recentemente dal cantante.

Dopo la fine del matrimonio con Chiara Ferragni, Fedez ha ridotto la propria esposizione mediatica. Anche la relazione con Giulia Honegger viene vissuta lontano dai riflettori, con poche apparizioni pubbliche e contenuti social limitati.

Proprio questa scelta di discrezione potrebbe spiegare l’assenza di annunci formali. La coppia, infatti, sembra preferire una comunicazione più indiretta, lasciando ai dettagli – come una semplice foto – il compito di raccontare eventuali novità.