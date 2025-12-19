Federica Pellegrini incinta per la seconda volta, l'annuncio sui social

Un nuovo capitolo personale per Federica Pellegrini, che ha scelto i social per rendere pubblica la sua seconda gravidanza. L’ex campionessa olimpica ha condiviso la notizia con una foto in bianco e nero, affidando all’immagine il compito di raccontare l’attesa di una nuova figlia.

Nello scatto si vede il pancione incorniciato da più mani: le sue, quelle del marito Matteo Giunta e la piccola mano di Matilde, la primogenita nata nel gennaio 2024. Un dettaglio visivo che sottolinea il clima familiare e l’intimità del momento, a distanza di quasi due anni dalla prima maternità.

Il post è accompagnato da una nota ironica, con una citazione che richiama il film d’animazione “Piovono polpette”, seguita da parole più intime dedicate alla bambina in arrivo. Un messaggio breve ma carico di emozione, in cui Pellegrini descrive la gravidanza come una sorpresa inattesa e preziosa.

La nuotatrice, da tempo lontana dalle competizioni, vive questa nuova fase insieme a Matteo Giunta, ex allenatore e oggi marito, con cui ha costruito una famiglia dopo la fine della carriera sportiva. L’annuncio ha rapidamente raccolto reazioni e messaggi di affetto da parte dei follower.