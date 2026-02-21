Tiziano Ferro compie 46 anni tra carriera e vita privata

Tiziano Ferro compie 46 anni e festeggia tra carriera e vita privata segnata da cambiamenti recenti. Nato a Latina, l’artista torna presto a Sanremo mentre ripercorre un percorso fatto di musica precoce e difficoltà personali.

Tiziano Ferro festeggia oggi, 21 febbraio, il suo 46esimo compleanno. Un traguardo che arriva in un momento di riflessione, tra il successo costruito negli anni e una vita personale attraversata da cambiamenti importanti.

Tra pochi giorni tornerà sul palco del Festival di Sanremo, ospite della prima serata. Un ritorno atteso, che lo riporta all’Ariston con un bagaglio artistico consolidato e una storia personale più complessa rispetto al passato.

Negli ultimi anni ha vissuto a lungo a Los Angeles, una città che però non è mai riuscito a sentire davvero come casa. Nonostante la riservatezza che lo contraddistingue, alcuni aspetti della sua quotidianità sono emersi, raccontando un rapporto non semplice con il luogo in cui ha scelto di vivere.

Nato nel 1980 a Latina, cresce in una famiglia semplice: la madre Giuliana è casalinga, il padre Sergio geometra. Accanto a lui il fratello minore Flavio, con cui ha sempre mantenuto un legame stretto.

La musica entra presto nella sua vita. A cinque anni riceve una tastiera, regalo che segna l’inizio di un percorso destinato a diventare centrale. Durante l’adolescenza, però, deve fare i conti con episodi di bullismo e un forte senso di inadeguatezza che lo segneranno a lungo.