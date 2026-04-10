Juventus, Spalletti rinnova fino al 2028 dopo i primi mesi alla guida

Luciano Spalletti rinnova con la Juventus fino al 2028 dopo mesi di valutazioni interne. La firma arriva al termine di un primo periodo condiviso, con il tecnico che ha scelto di proseguire dopo aver conosciuto squadra e ambiente.

La Juventus ha deciso di proseguire il proprio percorso con Luciano Spalletti, che ha firmato il nuovo contratto valido fino al 2028. L’intesa arriva dopo un periodo iniziale di lavoro insieme, cominciato lo scorso 30 ottobre, quando il tecnico era approdato a Torino per iniziare una nuova fase della sua carriera.

Il rinnovo è maturato al termine di mesi di osservazione reciproca. Lo stesso allenatore ha spiegato di aver accettato fin dall’inizio una proposta che prevedeva una fase di conoscenza prima di un impegno più lungo. L’obiettivo era capire da vicino la realtà bianconera e valutare il gruppo con cui lavorare ogni giorno.

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Spalletti ha raccontato di essere rimasto colpito dalla squadra già quando la osservava dall’esterno. Entrare nello spogliatoio e vivere il quotidiano con i giocatori gli ha permesso di trovare un ambiente compatto, con un gruppo unito e determinato. Un aspetto che ha inciso nella scelta di continuare il progetto insieme.

La decisione è stata comunicata direttamente ai calciatori prima che diventasse ufficiale. Il tecnico ha voluto condividere con loro la scelta di prolungare il contratto, sottolineando le sfide future e la volontà di affrontarle con lo stesso spirito mostrato finora.

Nel suo intervento alla squadra, Spalletti ha richiamato anche il peso della storia del club e il legame con i tifosi. Ha ricordato come la Juventus debba sempre puntare a risultati all’altezza della propria tradizione, chiedendo impegno e continuità per rendere orgogliosi milioni di sostenitori.