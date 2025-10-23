Messi rinnova con l'Inter Miami fino al 2028: niente ritiro per la stella argentina
Lionel Messi non ha alcuna intenzione di appendere gli scarpini al chiodo. Il campione argentino ha ufficializzato oggi, giovedì 23 ottobre, il rinnovo del contratto con l’Inter Miami per altri tre anni, prolungando così la sua avventura in Major League Soccer fino al 2028.
Con questo nuovo accordo, il fuoriclasse di Rosario continuerà a incantare i campi della MLS almeno fino ai 41 anni, mettendo a tacere le voci che lo volevano prossimo al ritiro. L’annuncio è arrivato direttamente dal club statunitense, che ha diffuso un video celebrativo sui propri canali ufficiali per confermare l’intesa.
Il futuro di Messi con la Nazionale argentina resta invece incerto. Nonostante non ci siano conferme sulla sua permanenza con l’Albiceleste, la sua partecipazione ai Mondiali 2026 – in programma in Stati Uniti, Messico e Canada – appare quasi scontata, vista la sua centralità nel progetto tecnico.
L’ex simbolo del Barcellona continuerà dunque a vestire la maglia dell’Inter Miami, club presieduto da David Beckham, mantenendo vivo il sogno americano e il legame con un pubblico che non ha mai smesso di idolatrarlo.