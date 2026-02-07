Juventus, Kenan Yildiz rinnova fino al 2030

La Juventus blinda Kenan Yildiz con un accordo di lungo periodo. Il club ha definito il rinnovo del giovane attaccante turco, diventato uno dei volti centrali del progetto bianconero.

La Juventus ha ufficializzato il prolungamento del contratto di Kenan Yildiz. L’intesa lega l’attaccante al club fino al 2030 e rafforza il rapporto iniziato nell’estate del 2022, quando il giocatore arrivò a Torino dopo la separazione dal Bayern Monaco.

A 20 anni, Yildiz è già una presenza stabile in prima squadra. Con la maglia bianconera ha messo insieme 115 presenze complessive, segnando 25 gol e servendo 19 assist. Numeri costruiti stagione dopo stagione che gli hanno permesso di guadagnarsi la maglia numero 10.

Alla vigilia della sfida interna contro la Lazio, Luciano Spalletti ha parlato del talento turco soffermandosi sulla sua personalità. Per il tecnico, Yildiz è un giocatore capace di trascinare i compagni, creare vantaggi con le sue accelerazioni e crescere insieme alla squadra grazie a un forte senso di gruppo.

Spalletti ha poi richiamato il percorso umano del calciatore, sottolineando la maturità mostrata nonostante l’età. Un profilo che, secondo il commissario tecnico, nasce anche dal lavoro svolto in famiglia e dalla capacità del giocatore di adattarsi rapidamente a livelli sempre più alti.