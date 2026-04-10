Garlasco, nuovi dubbi su bici e lavandino riaprono interrogativi sul delitto

Il caso Garlasco torna al centro per nuovi dubbi su bicicletta e lavandino che mettono in discussione la dinamica dell’omicidio di Chiara Poggi. Le ultime analisi indicano possibili incongruenze su tempi e movimenti dell’aggressore.

Il delitto di Garlasco riemerge con elementi che riaccendono il dibattito sulla ricostruzione dei fatti. A distanza di anni dall’omicidio di Chiara Poggi, alcune analisi recenti portano l’attenzione su dettagli finora considerati marginali, ma che ora assumono un peso diverso nella lettura complessiva della vicenda.

Tra i punti più discussi c’è la presenza di una bicicletta nera segnalata da testimoni nelle ore del delitto nei pressi dell’abitazione. Secondo le ultime valutazioni, quel mezzo non coinciderebbe con quello riconducibile ad Alberto Stasi. Se questa incongruenza venisse confermata, aprirebbe lo scenario di una seconda persona presente sul luogo, elemento che cambierebbe in modo significativo la dinamica finora ricostruita.

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Le nuove ipotesi riguardano anche la tempistica dell’aggressione. Si fa strada l’idea di un’azione più rapida rispetto a quanto sostenuto in passato, con movimenti precisi e mirati. Un quadro che farebbe pensare a qualcuno che conosceva bene l’ambiente domestico e i percorsi all’interno della casa.

Un altro punto centrale riguarda il lavandino del bagno. Le verifiche non avrebbero rilevato tracce evidenti di sangue o segni compatibili con un lavaggio immediato dopo l’aggressione. Questo elemento modifica la sequenza ipotizzata subito dopo il delitto e apre a nuove possibilità su come l’autore si sia allontanato dalla scena.

Alla luce di questi aspetti, prende corpo l’ipotesi che l’aggressore possa essersi ripulito in un altro luogo oppure abbia lasciato l’abitazione senza utilizzare il bagno. Un dettaglio che, insieme agli altri, contribuisce a rimettere in discussione passaggi ritenuti finora consolidati.