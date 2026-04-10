Affari Tuoi, stasera puntata speciale con Jovanotti e Gianni Morandi

Stefano De Martino conduce una puntata speciale di Affari Tuoi con Jovanotti e Morandi, che partecipano per raccogliere fondi da destinare alla beneficenza insieme a familiari e amici coinvolti nel gioco.

Serata diversa dal solito per Affari Tuoi, in onda venerdì 10 aprile su Rai 1 alle 20.35. Accanto al conduttore Stefano De Martino arrivano due protagonisti della musica italiana, Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi, pronti a mettersi in gioco in una partita speciale.

I due artisti partecipano come concorrenti in coppia, affrontando il meccanismo del celebre game show con un obiettivo preciso: il montepremi finale sarà devoluto in beneficenza. Un appuntamento che unisce intrattenimento e solidarietà, con un cast allargato rispetto alla formula tradizionale.

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Ad affiancare Jovanotti e Morandi ci sono persone a loro molto vicine, chiamate ad aprire i pacchi durante la partita. Tra questi figurano le figlie Marianna Morandi e Teresa Cherubini, il bassista Saturnino Celani e lo stylist Nick Cerioni, insieme ad altri amici e collaboratori.

Per rendere ancora più riconoscibile l’evento, la colonna sonora della serata è costruita interamente sui brani dei due cantanti, che accompagneranno le varie fasi del gioco, scandendo i momenti chiave della sfida.