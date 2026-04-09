Jovanotti e Morandi ad Affari Tuoi con le figlie per promuovere tour e nuovo singolo

Jovanotti e Morandi arrivano ad Affari Tuoi per promuovere musica e tour. I due artisti partecipano con le figlie in una puntata speciale del programma di Rai1 condotto da De Martino.

Lorenzo Jovanotti e Gianni Morandi saranno tra i protagonisti della puntata di domani di Affari Tuoi, nell’access prime time di Rai1. L’apparizione, inizialmente circondata da ipotesi legate al Festival di Sanremo, nasce invece con un obiettivo preciso: accompagnare il lancio dei nuovi progetti musicali dei due artisti.

Al centro dell’operazione c’è il brano “Monghidoro”, scritto da Jovanotti per Morandi, oltre ai rispettivi tour estivi. Il Jova Summer Party 2026, ribattezzato “L’Arca di Lorè”, toccherà diverse località tra Sud Italia e isole nei mesi di agosto e settembre, con chiusura prevista al Circo Massimo di Roma.

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Morandi, invece, porterà in scena lo spettacolo “C’era un ragazzo – Gianni Morandi story”, un viaggio nella sua carriera che coincide con i sessant’anni della celebre canzone “C’era un ragazzo che come me amava i Beatles e i Rolling Stones”, ancora oggi considerata attuale per i suoi contenuti.

Non è la prima volta che Jovanotti sceglie la televisione come vetrina per i suoi progetti. Lo scorso 30 marzo è stato co-conduttore della prima puntata del GialappaShow insieme al Mago Forest, confermando una strategia già adottata in passato con incursioni in programmi molto diversi tra loro.

Nel corso della puntata di Affari Tuoi, i due artisti giocheranno per beneficenza accompagnati da familiari e amici. Tra i partecipanti dovrebbero esserci anche Marianna Morandi e Teresa Cherubini, figlie dei due cantanti.

Ad accoglierli ci sarà Stefano De Martino, alla guida del programma e futuro direttore artistico di Sanremo. Il conduttore ha accolto con entusiasmo la presenza dei due artisti, inserendo la loro partecipazione in una puntata pensata per unire spettacolo e promozione musicale.