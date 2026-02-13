Affari tuoi, puntata speciale di san valentino con coppie e ospiti in prima serata

Una puntata speciale di Affari Tuoi in onda stasera su Rai 1: protagonista una coppia di futuri sposi, tra ospiti, musica e scenografia dedicata a San Valentino.

Venerdì 13 febbraio, Affari Tuoi cambia veste e approda in prima serata con uno speciale dedicato all’amore. Dalle 20.35 su Rai 1, il programma condotto da Stefano De Martino propone una puntata a tema, pensata per la vigilia di San Valentino.

Il Teatro delle Vittorie sarà allestito per l’occasione con una scenografia ispirata agli innamorati, mentre in studio si alterneranno diversi ospiti del mondo dello spettacolo e dello sport. Tra questi, Benedetta Parodi e Fabio Caressa, Federica Nargi e Alessandro Matri, insieme a Massimo Ranieri, Brenda Lodigiani, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito, Peppe Iodice e Simon & The Stars.

Accanto al conduttore non mancheranno le presenze abituali del programma, Herbert Ballerina e Martina Miliddi, protagonisti delle puntate quotidiane.

Al centro del gioco ci sarà una coppia di promessi sposi, chiamata a prendere decisioni durante la partita con il sostegno di amici e familiari. Saranno proprio loro ad aprire i pacchi, accompagnando ogni fase del gioco.

A completare la serata, la musica dal vivo del Maestro Pino Perris con la sua orchestra, per uno spettacolo che unisce intrattenimento e momenti emotivi.