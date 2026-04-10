Tragedia a Palermo due operai muoiono cadendo da una gru

Due operai sono morti a Palermo dopo la caduta da una gru causata dal cedimento del cestello. L’incidente è avvenuto in via Marturano durante lavori in quota. Coinvolto anche un passante rimasto ferito.

Due lavoratori hanno perso la vita a Palermo dopo essere precipitati da una piattaforma aerea durante un intervento in via Marturano. I due si trovavano in quota su un cestello montato su un mezzo autocarrato quando, per cause ancora in fase di accertamento, la struttura ha ceduto all’improvviso.

La caduta, avvenuta da un’altezza pari a circa dieci piani, è stata fatale. L’impatto al suolo non ha lasciato scampo agli operai, morti sul colpo prima dell’arrivo dei soccorsi.

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Nello stesso episodio è rimasto ferito anche un dipendente di un negozio di pneumatici nelle vicinanze. L’uomo è stato colpito dal cestello che, dopo il distacco, ha terminato la sua corsa sulla tettoia dell’attività. Soccorso dal personale del 118, è stato trasportato all’ospedale Villa Sofia con un trauma cranico.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e le forze dell’ordine, che hanno avviato i rilievi per ricostruire l’esatta dinamica dell’accaduto e verificare eventuali responsabilità.