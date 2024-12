Milano, operai salgono su una gru per protestare contro stipendi non pagati

Questa mattina, quattro operai di origine egiziana hanno intrapreso una protesta arrampicandosi su una gru in un cantiere di via Silvio Pellico, nel centro storico di Milano. La manifestazione è iniziata alle 8:30 e ha attirato l'attenzione delle forze dell'ordine, dei vigili del fuoco e dei rappresentanti sindacali. Secondo i manifestanti, l'impresa edile non avrebbe regolarizzato alcuni pagamenti. Attualmente, è in corso un tentativo di mediazione con le forze dell'ordine per risolvere la situazione.

Tragedia a Milano: camion travolge e uccide una madre di 34 anni sulle strisce pedonali - Questa mattina, intorno alle 9:45, all'incrocio tra viale Scarampo e viale Renato Serra, una donna di 34 anni è stata investita mortalmente da un camion mentre attraversava sulle strisce pedonali con i suoi due figli gemelli di un anno e mezzo e la nonna dei bambini, di 59 anni.

Milano, rapina a madre e figlia su Maserati: bottino da 50mila euro - Lunedì 9 dicembre 2024, intorno alle 18:40, in via Ramazzini, nel quartiere Città Studi di Milano, una donna di 51 anni e sua figlia di 19, entrambe di nazionalità russa, sono state vittime di una rapina mentre si trovavano a bordo della loro Maserati Levante.

