Tragedia sull'autostrada A1: Due autisti muoiono e 25 migranti feriti in un incidente vicino a Roma

Nelle prime ore del giorno, un tragico incidente stradale ha sconvolto la tranquilla autostrada A1, causando la perdita di due autisti e ferendo gravemente almeno 25 migranti. L'incidente è avvenuto in prossimità di Fiano Romano, nelle vicinanze di Roma.

Due bus erano coinvolti in questo incidente, uno dei quali apparteneva alla Prefettura di Agrigento. Il compito del veicolo era quello di trasferire migranti da Porto Empedocle ai centri d'accoglienza situati nel Piemonte. Purtroppo, la tragica giornata è stata segnata da uno scontro frontale con un pesante mezzo di trasporto.

Le vittime di questo tragico evento erano entrambe residenti a Favara, nell'Agrigento, con età di 32 e 34 anni. Mentre il destino ha portato via due vite preziose, i migranti feriti, alcuni dei quali in gravi condizioni, erano recentemente sbarcati a Lampedusa e stavano percorrendo una nuova tappa del loro viaggio in Italia. Sono stati prontamente trasportati in diverse strutture ospedaliere della zona per ricevere cure mediche immediate.

L'incidente ha avuto luogo poco dopo le 2 del mattino, quando il bus si è ribaltato a seguito dell'impatto con il veicolo pesante. L'evento ha richiesto una massiccia risposta di soccorso, con l'intervento immediato di due automediche e ben dieci ambulanze.

Si stima che a bordo del bus viaggiassero circa cinquanta migranti, partiti da Porto Empedocle alle 10 del mattino di giovedì. In questo tragico incidente, uno dei due autisti è stato sbalzato dall'abitacolo, rendendo ancora più drammatica la situazione.

Per uno dei due autisti, il 32enne Daniel Giudice, questo viaggio segnava il suo esordio nell'azienda di autolinee Patti Tour. Fino a poche settimane fa, Giudice lavorava in Lombardia, ma aveva accettato con entusiasmo la nuova opportunità di lavoro che gli avrebbe permesso di tornare nella sua città natale, Favara. Amici e conoscenti lo ricordano come una persona felice di essere tornata fra i suoi cari e della sua scelta di lavoro. Favara, colpita dalla tragedia, ha proclamato il lutto cittadino in segno di lutto e rispetto per le vite perdute in questo terribile incidente.

