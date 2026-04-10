Salvatore Di Carlo diventa papà e presenta il figlio Paolo nato nel giorno del suo compleanno

Salvatore Di Carlo annuncia la nascita del figlio Paolo nel giorno del suo compleanno, un evento inatteso per i follower. L’ex volto di Uomini e Donne condivide immagini e parole intime, ma non rivela l’identità della madre.

Salvatore Di Carlo ha annunciato sui social di essere diventato padre per la prima volta, sorprendendo chi lo segue da anni. L’ex protagonista di Uomini e Donne ha scelto una data per lui speciale, quella del suo compleanno, per condividere la nascita del bambino.

Nel messaggio pubblicato online, Di Carlo racconta l’emozione vissuta nelle ultime ore. Il piccolo è arrivato dopo un’attesa lunga e non priva di timori, come lui stesso ha scritto, descrivendo l’arrivo del figlio come il dono più grande ricevuto proprio nel giorno della sua nascita.

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Nel post compare anche il nome scelto per il neonato, Paolo. Il padre lo descrive come un bambino capace di cambiare tutto con la sua sola presenza, aggiungendo parole cariche di affetto e responsabilità per il nuovo ruolo che lo attende.

Accanto all’annuncio, Di Carlo ha condiviso alcune immagini che lo ritraggono mentre tiene in braccio il piccolo nell’ovetto e altre scattate in casa, preparata per accogliere il neonato. In nessuna delle foto appare la madre, la cui identità non è stata resa pubblica.

Al momento, resta quindi aperta la questione su chi sia la mamma del bambino. L’ex marito di Teresa Cilia non ha fornito dettagli e ha preferito mantenere il riserbo su questo aspetto della sua vita privata.