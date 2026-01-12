Paolo Belli ricorda Bruno Arena nel giorno del suo compleanno

Paolo Belli celebra Bruno Arena, storico volto dei Fichi d’India, nel giorno del suo compleanno, ricordando l’amico scomparso quattro anni fa e la loro lunga amicizia nel segno della comicità.

Nel giorno in cui avrebbe festeggiato un nuovo compleanno, il cantante Paolo Belli ha voluto condividere sui social un ricordo affettuoso di Bruno Arena, l’indimenticabile metà del duo comico dei Fichi d’India, scomparso nel 2022. Belli ha pubblicato uno scatto insieme all’amico, accompagnato da parole cariche di affetto e gratitudine per l’amicizia che li legava.

Bruno Arena, nato il 12 gennaio 1957 a Milano, è stato un volto amatissimo della comicità italiana insieme al collega Max Cavallari. Il loro duo, nato sul finire degli anni ’80, ha fatto ridere intere generazioni con spettacoli di cabaret, partecipazioni radiofoniche e televisive e anche ruoli nel cinema.

La carriera di Arena fu interrotta bruscamente nel 2013 da un aneurisma durante la registrazione di una puntata di Zelig, evento che segnò l’uscita di scena del comico dalle scene pubbliche a causa delle gravi conseguenze sulla salute.

L’annuncio della sua morte, avvenuta il 28 settembre 2022 all’età di 65 anni, fu dato dal figlio Gianluca con un commovente messaggio sui social: “Non ero pronto, ma tanto non lo sarei mai stato… lasci un vuoto immenso”.

Il ricordo di Belli, a distanza di anni, sottolinea l’impatto umano e artistico di Arena, figura centrale della comicità italiana e amico di lunga data di molti colleghi.