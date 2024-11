Gigi Riva: il ricordo del figlio Nicola nel giorno del suo 80° compleanno

Oggi, 7 novembre 2024, Gigi Riva, leggendario attaccante del Cagliari e della Nazionale italiana, avrebbe compiuto 80 anni. Scomparso il 22 gennaio scorso, Riva è stato ricordato con affetto dal figlio Nicola attraverso i canali ufficiali del Cagliari Calcio.

"Siamo arrivati agli 80 anni di papà, ma purtroppo non è con noi", ha esordito Nicola, esprimendo la profonda mancanza del padre. Ha poi condiviso ricordi personali, sottolineando come, da bambino, vivesse la figura paterna attraverso il mito di Gigi Riva, attendendo con emozione di vedere i suoi gol in televisione. "Lui è sempre stata una persona che non parlava molto, che non amava autocelebrarsi, ma ogni volta che lo vedevo in tv mi emozionavo", ha aggiunto.

Nicola ha evidenziato i valori trasmessi dal padre, frutto anche delle difficoltà affrontate durante l'infanzia. "Crescendo ho capito che era un uomo apprezzato per valori precisi e questo mi ha permesso di conoscere meglio mio padre, che ha avuto tremende sofferenze da bambino e che poi è diventato un grande uomo", ha dichiarato. Ha poi espresso gratitudine per gli insegnamenti ricevuti, sperando di conservarli e farne tesoro.

Il legame profondo tra Gigi Riva e la Sardegna è stato un tema centrale nel ricordo di Nicola. Ha raccontato come, durante la camera ardente, molte persone da tutta l'isola siano venute a rendere omaggio al padre, evidenziando come la sua perdita sia stata sentita da molti come quella di un parente. "Mio padre è cresciuto in Sardegna e ci ha trasmesso l'amore per questa terra. In ogni Paese della Sardegna c'è un suo ricordo, è un nome che resterà legato per sempre a quest'isola", ha affermato.

Nicola ha anche ricordato un episodio significativo: poco prima dello spareggio Bari-Cagliari, decisivo per la promozione in Serie A, Gigi Riva chiamò l'allenatore Claudio Ranieri per incoraggiare la squadra, dicendo semplicemente: "Tutta la Sardegna è con voi". Queste parole, seppur brevi, ebbero un impatto profondo sui giocatori.

Infine, Nicola ha menzionato la sua recente nomina nel Consiglio di Amministrazione del Cagliari Calcio, sottolineando come il legame tra la famiglia Riva e il club non si sia mai interrotto. Ha ricordato la partita Cagliari-Torino, disputata pochi giorni dopo la scomparsa del padre, descrivendo l'atmosfera commossa che ha pervaso lo stadio.

Gigi Riva, noto come "Rombo di Tuono", rimane una figura iconica nel panorama calcistico italiano, non solo per le sue straordinarie abilità in campo, ma anche per i valori umani che ha incarnato e trasmesso alle generazioni successive.