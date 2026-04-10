Clio Zammatteo derubata a Milano durante il pranzo sparisce la borsa con documenti e chiavi

Clio Zammatteo è stata derubata a Milano durante una pausa pranzo in zona Pagano, quando qualcuno ha sottratto la sua borsa con documenti e chiavi. L’influencer ha raccontato l’accaduto sui social ancora scossa.

Momenti di paura per Clio Zammatteo, conosciuta online come ClioMakeUp, vittima di un furto avvenuto a Milano, nel quartiere Pagano. L’influencer si trovava a pranzo in un ristorante quando, in pochi istanti, la sua borsa è sparita senza che se ne accorgesse.

Nel racconto condiviso sui social, la creator ha spiegato che la borsa era accanto a lei, praticamente sotto controllo, ma è bastato un attimo di distrazione perché qualcuno riuscisse a portarla via. All’interno c’erano oggetti essenziali come documenti personali, chiavi di casa e dell’auto, oltre alla tessera sanitaria.

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Ancora scossa per quanto accaduto, ha descritto la sensazione di incredulità per un episodio avvenuto in pieno giorno e in un luogo affollato. Subito dopo il furto, ha deciso di rivolgersi ai carabinieri per presentare denuncia e avviare le procedure necessarie.

Attraverso un secondo video, ha anche chiesto aiuto ai suoi follower, invitando chiunque dovesse imbattersi nella borsa, di colore marrone, a segnalarlo almeno per recuperare i documenti. Non si tratta della prima volta che le accade un episodio simile: negli ultimi cinque anni, infatti, aveva già subito un furto con modalità analoghe.

In entrambi i casi, ha raccontato, il telefono non si trovava nella borsa al momento del furto, circostanza che ha evitato ulteriori disagi. Un dettaglio curioso riguarda anche gli occhiali da sole che portava con sé in entrambe le occasioni, citati con ironia mentre cercava di alleggerire la tensione dopo l’accaduto.