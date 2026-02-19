Milano, dodici bambini si sentono male in mensa durante il pranzo

Dodici alunni di una scuola primaria francese di Milano si sono sentiti male durante il pranzo a causa di una possibile sostanza nell’aria, con intervento immediato dei soccorsi e verifiche nell’edificio.

Momenti di apprensione in una scuola primaria francese di Milano, dove dodici bambini hanno accusato un malore mentre si trovavano in mensa per il pranzo. L’episodio si è verificato durante il normale svolgimento delle attività scolastiche, costringendo a chiamare i soccorsi.

Sul posto sono arrivati i sanitari insieme ai vigili del fuoco, intervenuti con tre mezzi e con il nucleo specializzato Nbcr, incaricato di effettuare controlli mirati. Presente anche una cuoca tra le persone coinvolte dai sintomi.

Leggi anche: Studenti bevono acqua in bottiglia e si sentono male a Casamicciola Terme: verifiche sul lotto Malori improvvisi dopo aver bevuto acqua in bottiglia acquistata a scuola: quattro studenti di Casamicciola Terme (Ischia) finiscono in ospedale.

Secondo le prime verifiche, il disagio accusato dai bambini potrebbe essere legato alla presenza di una sostanza nell’aria, anche se sono ancora in corso gli accertamenti per chiarire con precisione l’origine del problema.

In via precauzionale sono intervenuti anche gli agenti della questura e della polizia locale. Nessuno dei bambini è stato ricoverato in ospedale e le loro condizioni non risultano gravi.