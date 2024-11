Lilli Gruber derubata a Roma: sottratti cellulare e chiavi di casa

Lilli Gruber, nota giornalista e conduttrice del programma "Otto e mezzo" su La7, è stata vittima di un furto a Roma. Secondo quanto riportato dall'Adnkronos, la Gruber si è recata oggi presso il commissariato Salario Parioli per denunciare il furto del suo telefono cellulare e delle chiavi di casa.

Al momento, non sono stati resi noti dettagli specifici riguardo alle circostanze del furto, né è chiaro se la giornalista fosse presente al momento dell'accaduto. Le forze dell'ordine stanno conducendo le indagini per ricostruire l'episodio e individuare i responsabili.

Questo non è il primo episodio di furto che coinvolge Lilli Gruber. Nel 2021, la sua abitazione a Torre delle Stelle, in Sardegna, fu svaligiata durante la notte, con i ladri che entrarono attraverso una porta finestra e sottrassero oggetti in oro.

Lilli Gruber, originaria di Bolzano, è una figura di spicco nel panorama giornalistico italiano. Laureata in lingue e letterature straniere presso l'Università Ca' Foscari di Venezia, ha iniziato la sua carriera negli anni '80, lavorando per testate come il TG2 e il TG1, dove ha condotto le principali edizioni e ha svolto il ruolo di inviata in eventi storici come il crollo del Muro di Berlino e la guerra in Iraq. Dal 2008, conduce "Otto e mezzo" su La7, continuando a essere una voce autorevole nel giornalismo italiano.

Le autorità invitano chiunque possa avere informazioni utili sul recente furto a contattare le forze dell'ordine, al fine di facilitare le indagini e assicurare i responsabili alla giustizia.