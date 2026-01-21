Stefano De Martino e Belen Rodriguez in lacrime ai funerali del padre Enrico con Santiago

Lutto per Stefano De Martino: il conduttore ha dato l’ultimo saluto a suo padre Enrico, scomparso a 61 anni dopo una malattia. Alla cerimonia a Torre Annunziata c’erano familiari, amici e anche Belen Rodriguez, visibilmente commossa con il figlio Santiago.

Stefano De Martino ha accompagnato a piedi la bara del padre Enrico, morto il 19 gennaio all’età di 61 anni dopo una lunga malattia, durante le esequie celebrate nella chiesa di San Michele sul Colle Sant’Alfonso a Torre Annunziata.

Tra i presenti, oltre ai parenti e agli amici, si è distinta la figura di Belen Rodriguez, che ha partecipato alla cerimonia insieme al loro figlio Santiago, undicenne, mostrando grande commozione e appoggio alla famiglia in un momento così doloroso.

Chi ha assistito ai momenti dell’addio ha raccontato di una Belen sopraffatta dalle lacrime, un gesto che segnala come, nonostante la fine del rapporto sentimentale con De Martino, il legame umano e il rispetto verso la famiglia restino forti.

Stefano, volto noto della televisione italiana, ha scelto di affrontare questo lutto circondato dalla solidarietà di amici e colleghi, mentre Santiago ha vissuto accanto alla madre e al padre questi istanti di profonda tristezza familiare.