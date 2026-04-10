Il caso Garlasco diventa spettacolo teatrale a Napoli con focus su Alberto Stasi

Il caso di Chiara Poggi arriva a teatro con uno spettacolo che ripercorre l’omicidio del 2007 e la condanna di Alberto Stasi. A Napoli, il racconto giudiziario diventa un evento dal vivo con ospiti e confronto pubblico.

Il delitto di Chiara Poggi, avvenuto a Garlasco nel 2007, approda sul palcoscenico e si trasforma in uno spettacolo dal vivo. Venerdì 10 aprile alle 21, il Teatro Diana di Napoli ospita il debutto di un monologo che ripercorre uno dei casi più discussi della cronaca italiana, con al centro la vicenda giudiziaria che ha portato alla condanna definitiva di Alberto Stasi.

Il progetto, intitolato “Il caso Garlasco - Potresti essere tu”, è condotto dal giornalista Giuseppe Brindisi e riprende la formula del programma televisivo omonimo. La narrazione si sviluppa attraverso il racconto dei fatti, l’analisi delle indagini e il confronto tra ospiti chiamati a discutere i passaggi chiave dell’inchiesta e del processo.

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Sul palco è previsto un dibattito che coinvolge figure legate al mondo legale e mediatico. Non sarà presente l’avvocata Giada Bocellari, parte del collegio difensivo di Stasi, mentre interverrà l’avvocato Antonio De Rensis. Accanto a lui anche Alessandro De Giuseppe, volto noto del programma Le Iene, chiamato a contribuire al confronto con un taglio più televisivo.

L’iniziativa non introduce nuovi elementi investigativi, ma propone una rilettura pubblica del caso attraverso una forma ibrida tra racconto giornalistico e performance teatrale. Il pubblico assiste così a una ricostruzione dei fatti e delle sentenze, con un’impostazione che richiama i dibattiti televisivi trasposti in scena.