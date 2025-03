Caso Garlasco: Alberto Stasi rischia la semilibertà proclamandosi innocente

Alberto Stasi, condannato in via definitiva a 16 anni per l'omicidio della fidanzata Chiara Poggi avvenuto a Garlasco il 13 agosto 2007, rischia di compromettere l'accesso alla semilibertà continuando a proclamarsi innocente. Dal gennaio 2023, il 41enne beneficia del lavoro esterno dal carcere di Bollate, svolgendo mansioni contabili e amministrative con rigide prescrizioni sugli orari di uscita e rientro in cella.

La possibilità di ottenere la semilibertà dipende anche dalla resipiscenza, ovvero dall'aver compreso e ammesso le proprie responsabilità. La Procura di Pavia ha avviato indagini su Andrea Sempio, amico del fratello di Chiara Poggi, il cui DNA sarebbe stato trovato sui margini delle unghie della vittima. Intercettato dai giornalisti, Stasi ha ribadito la propria innocenza e ha sottolineato la necessità di approfondire il motivo della presenza del DNA di Sempio.

In un caso analogo, a Salvatore Parolisi, condannato per l'omicidio della moglie Melania Rea, sono stati revocati i permessi premio dopo un'intervista in cui aveva svalutato il processo e il percorso di reinserimento. Fonti vicine alla magistratura di sorveglianza suggeriscono che, se Stasi aspira alla semilibertà, sarebbe opportuno mantenere il silenzio.

Garlasco: la famiglia Poggi si costituisce parte offesa nel procedimento contro Andrea Sempio

Andrea Sempio ribadisce la sua innocenza nel caso Garlasco: La famiglia Poggi crede in me

Delitto di Garlasco: nuove indagini su Andrea Sempio, ma le prove restano contro Stasi