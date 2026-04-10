Isee 2026 e mutuo prima casa, requisiti e condizioni per ottenere le agevolazioni

Nel 2026 l’Isee resta decisivo per ottenere il mutuo prima casa con garanzia statale, perché determina l’accesso alle agevolazioni e l’entità della copertura. Il valore si basa su redditi e patrimonio familiare aggiornati.

Acquistare la prima abitazione con un mutuo garantito dallo Stato è possibile grazie al fondo Consap, che consente di ottenere finanziamenti anche fino al 100% del valore dell’immobile, con condizioni più favorevoli rispetto alle offerte tradizionali. In questo scenario, l’Isee rappresenta il parametro principale per valutare l’accesso ai benefici.

L’indicatore tiene conto della situazione economica complessiva del nucleo familiare. Non si basa su un solo dato, ma include redditi, patrimonio immobiliare e finanziario, giacenze sui conti correnti ed eventuali entrate aggiuntive. Nel calcolo rientrano anche condizioni particolari, come la presenza di figli o persone con disabilità.

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Oltre ai mutui agevolati, l’Isee permette di ottenere diversi vantaggi, tra cui riduzioni su servizi scolastici, sanità, bollette e trasporti pubblici, oltre all’accesso a strumenti di sostegno come l’assegno unico per i figli. Questo indicatore offre quindi una fotografia completa delle capacità economiche familiari.

Per ottenere l’Isee è possibile rivolgersi a un Caf o a un professionista, oppure procedere online tramite il portale Inps. La compilazione richiede documenti aggiornati su redditi e patrimoni di tutti i componenti. I tempi variano: circa un’ora per la procedura digitale, fino a dieci giorni lavorativi tramite assistenza.

Nel 2026 il calcolo considera i redditi del 2024 e può essere effettuato durante tutto l’anno. Alcune modifiche introdotte riguardano bonus e contributi legati all’Inps, come assegno di inclusione, sostegno alla formazione, assegno unico, bonus asilo nido e aiuti per i nuovi nati, mentre le regole sui mutui restano invariate.

Il mutuo Consap è destinato a categorie specifiche, tra cui giovani sotto i 36 anni, coppie e famiglie con figli. L’importo massimo finanziabile è di 250.000 euro e le domande possono essere presentate fino al 31 dicembre 2027.

Per accedere alla garanzia statale è necessario rispettare determinati limiti Isee. Con un valore inferiore a 40.000 euro rientrano giovani, coppie, nuclei monogenitoriali, famiglie con tre figli e residenti in alloggi popolari, con copertura fino all’80% del mutuo.

Le famiglie con quattro figli sotto i 21 anni possono accedere con Isee fino a 45.000 euro, ottenendo una garanzia fino all’85%. Per nuclei con cinque o più figli, il limite sale a 50.000 euro e la copertura può arrivare fino al 90% del finanziamento richiesto.