Bonus affitto 2026 confermato: importi, requisiti e come ottenere le agevolazioni

Le agevolazioni per chi vive in affitto restano operative anche nel 2026. Non c’è un assegno unico, ma un insieme di detrazioni e contributi che riducono il peso del canone per giovani, studenti e nuclei con redditi più bassi.

Anche nel 2026 il sostegno a chi vive in locazione passa soprattutto dalle detrazioni fiscali. Le misure non prevedono pagamenti diretti, ma consentono di abbassare le imposte grazie a sconti calcolati sul canone annuo. Il meccanismo richiede requisiti precisi e una gestione attenta della documentazione.

Una delle agevolazioni più rilevanti riguarda i giovani che lasciano la casa dei genitori. Entro determinati limiti di età e reddito, è possibile detrarre una quota dell’affitto pagato ogni anno. Il beneficio ha un tetto massimo e vale solo se l’immobile è utilizzato come abitazione principale e il contratto è regolarmente registrato.

Per chi studia lontano da casa restano attive le misure dedicate agli studenti universitari fuori sede. La normativa consente di portare in detrazione parte delle spese di locazione, a condizione che l’università sia distante dalla residenza e che il contratto rispetti i requisiti previsti. Sono inclusi anche contratti stipulati tramite enti per il diritto allo studio.

Accanto alle detrazioni nazionali, continuano a operare contributi gestiti da Regioni e Comuni. Questi interventi sono rivolti a famiglie e singoli con situazioni economiche più fragili e si basano su parametri come reddito e patrimonio. Le modalità di accesso variano da territorio a territorio e prevedono bandi specifici.

La richiesta delle agevolazioni fiscali avviene tramite la dichiarazione dei redditi. È necessario indicare correttamente i dati del contratto e gli importi versati, conservando ricevute e attestazioni di residenza. I controlli sono possibili anche negli anni successivi e gli errori possono far perdere il beneficio.

Il bonus affitto resta uno strumento di alleggerimento dei costi abitativi in un mercato segnato da canoni elevati, soprattutto nelle grandi città e nelle aree universitarie. La possibilità di sfruttarlo dipende dalla conoscenza delle regole e dal rispetto puntuale dei requisiti previsti.