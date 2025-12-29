Isee 2026, nuove regole di calcolo: prima casa, controlli e soglie aggiornate
Dal 2026, le regole del calcolo #Isee si aggiornano per migliorare i controlli e tutelare meglio chi ha bisogno. Le novità riguardano anche le verifiche sulle residenze e le soglie di accesso alle prestazioni sociali.
Dal 2026 il sistema Isee cambia volto con un insieme di interventi pensati per rafforzare i controlli e rendere più mirato l’accesso alle prestazioni sociali. Le modifiche puntano a contrastare comportamenti elusivi e a tutelare in modo più efficace i nuclei familiari che si trovano in condizioni di reale difficoltà economica.
Uno dei cardini della riforma riguarda le verifiche sulle residenze. I dati dichiarati nelle Dsu verranno incrociati con quelli dell’Anagrafe nazionale della popolazione residente, così da individuare residenze fittizie o nuclei spezzati artificialmente allo scopo di ridurre l’indicatore.
Parallelamente viene rafforzata la lotta ai cosiddetti falsi bisognosi. L’Inps potrà consultare il Registro automobilistico dell’Aci per controllare la presenza di auto, moto o imbarcazioni intestate ai beneficiari ma non dichiarate, includendo così nel monitoraggio anche beni di valore come suv e yacht.
Le novità coinvolgono anche i patrimoni finanziari. Nel calcolo dell’Isee entreranno le giacenze detenute all’estero e gli investimenti in criptovalute, ampliando il perimetro delle risorse considerate e riducendo le possibilità di occultamento del patrimonio.
Cambia inoltre il trattamento della prima casa. Il limite di valore escluso dal calcolo sale da 52.500 a 91.500 euro, con una soglia che arriva a 200 mila euro per chi vive nelle città metropolitane. Per alcune misure, come assegno unico, assegno di inclusione, bonus nido e bonus bebè, è previsto un incremento ulteriore di 2.500 euro per ogni figlio successivo al primo.
La manovra interviene anche sulle scale di equivalenza, i coefficienti che tengono conto della composizione familiare. È prevista una maggiorazione di 0,1 per le famiglie con due figli, di 0,25 con tre figli, di 0,40 con quattro figli e di 0,55 a partire da cinque figli, con particolare attenzione ai nuclei che ricevono assegno di inclusione, bonus nido, bonus bebè e supporti domiciliari per bambini sotto i tre anni con patologie croniche.
Per ridurre errori e semplificare le procedure, da gennaio diventa ordinaria la Dsu precompilata. Questa modalità sarà utilizzata anche dai Caf e rappresenterà lo strumento principale per la richiesta dell’Isee.