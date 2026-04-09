Scontro sulla Bradanica morti padre e figlio ferito autista del bus

Padre e figlio muoiono in un incidente sulla statale 655 Bradanica a Genzano di Lucania dopo lo scontro tra l’auto su cui viaggiavano e un autobus di linea. I due, originari di Massafra, sono deceduti sul colpo.

Un grave incidente stradale si è verificato lungo la statale 655 Bradanica, nel territorio di Genzano di Lucania, in provincia di Potenza. Nello scontro tra un’automobile e un autobus di linea hanno perso la vita due persone.

Le vittime sono un padre di 59 anni e il figlio di 27, entrambi residenti a Massafra. I sanitari del 118, giunti sul posto, non hanno potuto fare altro che constatarne il decesso.

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Il conducente del bus è rimasto ferito in modo lieve ed è stato trasportato in ospedale per ricevere le cure necessarie. Le sue condizioni non destano preoccupazione.

L’incidente è avvenuto al chilometro 103,700 della Bradanica. Il tratto stradale è stato temporaneamente chiuso in entrambe le direzioni per consentire i soccorsi e i rilievi utili a chiarire la dinamica.

Sul luogo dell’impatto sono intervenuti gli operatori dell’Anas e le forze dell’ordine, impegnati nella gestione della viabilità e negli accertamenti sulle cause dello scontro.