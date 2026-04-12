Scontro tra auto e camion a Modena tre morti e un ferito grave

Tre persone sono morte a Modena in uno scontro frontale tra auto e camion avvenuto all’alba sulla via Emilia Ovest, probabilmente per una perdita di controllo del veicolo. Un quarto passeggero è stato soccorso in condizioni gravissime.

Grave incidente stradale nelle prime ore del mattino alle porte di Modena, dove un’auto e un camion si sono scontrati frontalmente lungo la via Emilia Ovest. L’impatto, avvenuto poco prima delle 6, ha provocato la morte di tre persone e il ferimento in condizioni critiche di un quarto occupante.

Secondo le prime ricostruzioni, ancora al vaglio delle forze dell’ordine, il mezzo pesante adibito al trasporto del latte e la vettura si sarebbero urtati violentemente finendo fuori strada, nella scarpata accanto alla carreggiata. Le cause dello schianto non sono ancora chiare e restano in corso gli accertamenti.

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I vigili del fuoco sono intervenuti per liberare i passeggeri dell’auto, rimasti incastrati tra le lamiere dopo l’impatto. Le operazioni di soccorso si sono protratte a lungo, ma per tre delle persone a bordo non c’è stato nulla da fare. Il quarto ferito è stato estratto ancora in vita e trasportato d’urgenza in ospedale.

Per consentire i soccorsi e i rilievi tecnici, la strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni. Sul posto restano impegnate le autorità per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.