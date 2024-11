Venosa (Potenza) – Tragico scontro tra due tir sulla Statale 655 'Bradanica': due vittime e un ferito grave

Un grave incidente stradale si è verificato oggi, 19 novembre 2024, sulla strada statale 655 'Bradanica' a Venosa, in provincia di Potenza. Due autoarticolati si sono scontrati frontalmente, provocando la morte dei rispettivi conducenti. Una terza persona, che si trovava a bordo di uno dei veicoli coinvolti, è rimasta ferita in modo grave ed è stata trasportata d'urgenza all'ospedale di Potenza tramite elisoccorso.

Le forze dell'ordine sono intervenute prontamente sul luogo dell'incidente per effettuare i rilievi necessari e ricostruire la dinamica esatta del sinistro. Al momento, le cause che hanno portato allo scontro tra i due tir non sono ancora state accertate.

A causa dell'incidente, la circolazione sulla Statale 655 'Bradanica' è stata deviata, causando disagi al traffico nella zona. Gli automobilisti sono stati invitati a seguire le indicazioni fornite dalle autorità competenti e a prestare attenzione alle deviazioni temporanee.

Le indagini sono in corso per determinare le cause dell'incidente e accertare eventuali responsabilità. Si raccomanda agli utenti della strada di prestare particolare attenzione e di rispettare le norme di sicurezza per prevenire simili tragedie.

