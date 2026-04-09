Melania Trump nega legami con Epstein e ricorda l'incontro con Donald Trump

Melania Trump respinge ogni legame con Jeffrey Epstein e chiarisce di aver incontrato Donald Trump nel 1998 a New York, mentre un sondaggio recente registra un calo della sua popolarità tra gli americani.

Melania Trump interviene pubblicamente per smentire le voci che la accostano a Jeffrey Epstein. La first lady definisce «false» e «diffamatorie» le ricostruzioni circolate, ribadendo di non aver mai avuto rapporti personali con il finanziere e di non essere mai stata informata delle sue attività illecite.

Nel chiarire la propria posizione, Melania ha anche ricostruito l’inizio della relazione con Donald Trump. «Ho conosciuto mio marito a un party a New York nel 1998», ha spiegato, escludendo qualsiasi ruolo di Epstein nell’incontro tra i due.

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Nel frattempo, l’immagine pubblica della first lady registra un arretramento. Un sondaggio condotto tra il 26 e il 30 marzo evidenzia che solo il 29% degli americani esprime un giudizio favorevole nei suoi confronti, mentre il 41% dichiara un’opinione negativa. Rispetto a gennaio, il consenso è diminuito e la disapprovazione è aumentata.

Il calo coincide con l’uscita del documentario «Melania», realizzato con un budget di circa 40 milioni di dollari, che non ha ottenuto i risultati sperati. Nello stesso periodo si è acceso anche il dibattito su un jet di lusso da 70 milioni di dollari, utilizzato da Donald Trump e messo a disposizione della moglie.

L’aereo, un Boeing 737 Max 8 dotato di comfort come letto matrimoniale, docce, cucina e sistemi di intrattenimento, è finito al centro delle polemiche anche per il precedente utilizzo previsto dall’ex segretaria alla Sicurezza Interna Kristi Noem, che avrebbe valutato l’impiego del velivolo per operazioni di espulsione considerate eccessivamente costose.