Donald Trump in missione in Asia: possibile incontro con Kim Jong-un e colloquio con Lula

Donald Trump è partito per una missione diplomatica in Asia, la prima del suo secondo mandato alla Casa Bianca. Il presidente statunitense ha dichiarato di essere aperto a un possibile incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un durante la tappa in Corea del Sud, dopo le visite previste in Malaysia e Giappone.

“Mi piacerebbe, sa che stiamo andando lì”, ha detto Trump ai giornalisti alla Casa Bianca prima della partenza. A chi gli chiedeva se fosse realistico un faccia a faccia con Kim, dopo l’ultimo incontro avvenuto nel 2019, ha risposto: “Non lo so, glielo abbiamo fatto sapere, sa che sto andando nella regione”. Il tycoon ha poi aggiunto: “Vado molto d’accordo con lui”.

Leggi anche Trump trasforma la conferenza stampa in uno show: Tu zitto, sei senza speranza

Parlando con i cronisti, Trump ha anche accennato alla possibilità di un incontro con il presidente brasiliano Luiz Inácio Lula da Silva nel fine settimana in Malaysia. “Sì, penso ci incontreremo”, ha dichiarato. Interrogato sulla possibilità di una riduzione dei dazi commerciali con il Brasile, ha precisato: “Alle giuste condizioni”.

Lula è arrivato in queste ore a Kuala Lumpur, secondo quanto riferiscono i media locali, per partecipare al summit dell’Asean come Paese ospite. L’agenda dei colloqui di Trump in Asia si preannuncia dunque densa di appuntamenti diplomatici e incontri di rilievo internazionale.